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У Чилі ввели надзвичайний стан через блекаут

26 лютого 2025, 15:27
У Чилі ввели надзвичайний стан через блекаут
Фото: bfm.ru
Також була введена комендантська година з 22:00 до 06:00.

На лінії електропередач на півночі Чилі сталася аварія, яка призвела до масштабного блекауту по всій країні і тому було введено надзвичайний стан і комендантську годину.

Про це інформує агенція Reuters.

Міністр внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха оголосила, що знеструмлення сталося через збій на лінії електропередач на півночі країни. Вона виключила кібератаку.

Через кілька годин після початку відключення та з настанням темряви уряд Чилі ввтв надзвичайний стан та комендантську годину з 22:00 до 06:00 за місцевим часом.

Міністерство внутрішніх справ Чилі заявило, що розгортає збройні сили по всій країні для підтримки порядку.

У телевізійному зверненні до нації президент Чилі Габріель Борич сказав, що відключення зачепило 8 мільйонів домогосподарств, але електропостачання вже відновлено приблизно у половині з них.

е, що сталося сьогодні, є обурливим, тому що неприпустимо, щоб одна або кілька компаній впливали на повсякденне життя мільйонів чилійців, і тому обов’язок держави — притягнути їх до відповідальності", -  сказав глава держави.

Голова Національного координатора електроенергії Чилі Ернесто Хубер заявив, що причини збою з'ясовуються.

Видання пише, що відключення електроенергії зачепило території від північних регіонів, багатих на видобуток корисних копалин, до центральних і південних регіонів, де проживає більшість населення країни, і вплинуло на роботу ключових мідних копалень. Чилі є найбільшим у світі виробником міді.

В країні найбільша у світі мідна копальня Escondida також залишилася без електроенергії. Також державний виробник міді Codelco заявив, що всі його шахти постраждали.

Головне управління цивільної авіації Чилі повідомило, що міжнародний аеропорт Артуро Меріно у Сантьяго працює у звичайному режимі, але авіакомпанія LATAM Airlines заявила, що деякі рейси можуть зазнати впливу відключення.

Того року ми повідомляли, що у Лівані блекаут через загострення відносин з Ізраїлем

 
Чиліблекаут

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