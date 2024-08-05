У Defense Express розповіли про особливості F-16, які отримали ЗСУ

Винищувачі F-16, які отримала Україна, оснащені пілонами Terma PIDS+ зі системою раннього попередження про ракетний напад.

Такий висновок зробили на основі аналізу відео, оприлюднених у телеграм-каналі Президента України.

"Головною несподіванкою можливо вважати контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo, який об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ, яка дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів, а також станцію фіксації загрози про ракетну атаку за рахунок, в тому числі, виявлення самих ракет, які наближаються. При цьому зберігається можливість підвіски до цього контейнера озброєння, тобто кріплення для зброї не втрачається і під ECIPS/CJS можливо підвісити озброєння. Сам контейнер є новою розробкою та станом на 2021 рік проходив випробування", - розповідають аналітики.

Як зазначається, такі пілони, за непідтвердженою інформацію, встановлювати на данські, бельгійські, нідерландські та норвезькі F-16. Таким чином, ймовірно, всі літаки, які отримає Україна, можуть мати ці контейнери.

При цьому винищувачі на відео озброєнні двома типами ракет "повітря-повітря". Йдеться про AIM-9 для знищення цілей у ближній зоні та AIM-120 - для середньої та більшої дальності. Під крилами бойових літаків є два стандартні додаткові паливні баки на 1564 літрів. Крім того, під центральним пілоном розмістився ще один вид підвісного бака на 1135 літрів.

"Також увагу може привернути незвичний золотий колір ліхтаря кабіни. Справа в тому, що у його покритті дійсно використовується золото і це дозволяє зменшити радіолокаційну помітність F-16", - додали експерти.