У Держпраці повідомляють, що тіньова зайнятість має тенденцію до зменшення

Дегнера зауважив, що самими роз’ясненнями та інформаційними підходами неможливо істотно вплинути на роботодавців. І з 14 липня в Україні розпочалася активна фаза перевірок

На сьогодні кожен п’ятий українець працює в тіньовому секторі економіки, про що свідчить офіційна статистика. Це означає, що людина працює неофіційно або ж отримує частину зарплати неофіційно.

Однак, враховуючи велику увагу, приділену цій проблемі, та низку запроваджених заходів, у Держслужбі з питань праці констатують: тіньова зайнятість нині має суттєву тенденцію до зменшення, розповів заступник голови відомства Ігор Дегнера у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом", пише "Укрінформ".

"Якщо аналізувати 2019 рік, то протягом року у нас неформальна зайнятість зменшилася всього на 15 тис. неформальних робочих місць. У 2020 році така динаміка посилилася і має суттєву тенденцію до зменшення. Ми за 2020 рік бачимо зменшення рівня неформальної зайнятості близько 184 тис. осіб. А якщо брати в сумі зменшення з початку 2020 року до 1 квітня 2021 року, маємо зменшення неформальної зайнятості на 495 тис. тіньових робочих місць", - поінформував Дегнера.

Таких показників, за його словами, вдалося досягти завдяки цілому комплексу заходів.

"Це рішення, які ухвалюються щодо підтримки бізнесу під час пандемії. Тому що всі ці програми пов’язані з тим, що їх надають на робочі місця, які офіційно оформлені. І, безумовно, це комплекс заходів, які ухвалюються всіма без винятку органами державної влади щодо стимулювання переходу тіньового робочого місця й виходу його на світло", - розповів заступник голови Держслужби з питань праці.

Дегнера зауважив, що самими роз’ясненнями та інформаційними підходами неможливо істотно вплинути на роботодавців. І з 14 липня в Україні розпочалася активна фаза перевірок.

"Ми за 14 днів цього місяця провели понад 700 інспекційних відвідувань і виявили близько 3 тис. неформально зайнятих працівників", - уточнив він.

Нагадаємо, що у 2020 році частка тіньової економіки сягнула 30% ВВП