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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У "Дії" з'являться нові важливі документи: кого це стосується

Продовжуємо працювати над новими цифровими документами в застосунку. На черзі пенсійне посвідчення та е-посвідка на постійне й тимчасове проживання
"Дія" розпочала бета-тестування пенсійного посвідчення для українців та е-посвідки на постійне й тимчасове проживання для іноземців. Зареєструватися можна на сайті.
У "Дії" з Фото: Ukrinform
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайла Федорова.
 
"Продовжуємо працювати над новими цифровими документами в застосунку. На черзі пенсійне посвідчення та е-посвідка на постійне й тимчасове проживання", - написав він.
 
За його словами, українці зможуть скористатися пенсійним просто у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку.
 
Федоров закликав реєструйтеся на сайті Дії самим або допомогти батькам, друзям чи знайомим долучитися до бета-тесту новинок у Дії.
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04 07 2022 12:07
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