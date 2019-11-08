CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпрі на перетині вулиць Байкальської та Образцова сталася аварія за участю автомобіля швидкої допомоги, в якій перебував пацієнт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпрі вантажівка протаранила "швидку" з пацієнтом, постраждали п'ятеро людей
Медичний автомобіль в результаті аварії перекинувся на бік
Фото:dp.npu.gov.ua
"Швидка" їхала на червоне світло з увімкненою сиреною і проблисковими маячками, повідомляє пресслужба поліції.
28-річний водій вантажівки, який виїхав на перехрестя на зелене світло, не встиг зреагувати, внаслідок чого сталося зіткнення.
Автомобіль "швидкої" перекинувся, п'ятеро його пасажирів отримали травми і були госпіталізовані.
За цим фактом планується відкрити провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідчі з'ясовують обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, що на Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП, шестеро постраждалих.
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