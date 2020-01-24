У Дніпрі від грипу померла дитина
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила завідувач відділом організації епідеміологічних досліджень Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" Олена Кузьменко,передає УКРІНФОРМ.
"Минулого вівторка від пандемічного грипу А (H1N1) помер хлопчик двох з половиною років. У нього була тяжка миттєва форма хвороби. Дитини не стало через кілька діб після початку захворювання. Наразі обласна вірусологічна лабораторія підтвердила, що причиною смерті дитини став саме штам грипу А", - зазначила Кузьменко.
За її словами, це перший летальний випадок від грипу в нинішньому сезоні. В минулому сезоні таких випадків в області не було.
Кузьменко також повідомила, що рівень захворюваності на Дніпропетровщині за останній тиждень виріс на 55%. Всього, за епідемічний період (з початку жовтня) на грип в області хворіло понад 200 тис. людей. Пік захворюваності очікується у середині лютого.
Нагадаємо, що Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб зазначати там статус про наявність чи відсутність щеплення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- ВІДЕО Хлопцям на війні Бог дає інші очі – лікар "Госпітальєрів" (ВІДЕО)
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"