Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У Дніпрі від грипу померла дитина

Пік захворюваності очікується у середині лютого
У Дніпрі в лікарні 21 січня від пандемічного грипу померла дитина віком 2,5 року.
У Дніпрі від грипу померла дитина ukrinform.ua

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила завідувач відділом організації епідеміологічних досліджень Державна установа "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" Олена Кузьменко,передає УКРІНФОРМ.

"Минулого вівторка від пандемічного грипу А (H1N1) помер хлопчик двох з половиною років. У нього була тяжка миттєва форма хвороби. Дитини не стало через кілька діб після початку захворювання. Наразі обласна вірусологічна лабораторія підтвердила, що причиною смерті дитини став саме штам грипу А", - зазначила Кузьменко.

За її словами, це перший летальний випадок від грипу в нинішньому сезоні. В минулому сезоні таких випадків в області не було.

Кузьменко також повідомила, що рівень захворюваності на Дніпропетровщині за останній тиждень виріс на 55%. Всього, за епідемічний період (з початку жовтня) на грип в області хворіло понад 200 тис. людей. Пік захворюваності очікується у середині лютого.

Нагадаємо, що Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб зазначати там статус про наявність чи відсутність щеплення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 01 2020 14:40
ТЕГИ: грип, Дніпро
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пропозиції МОЗ: Обов

Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.