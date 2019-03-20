НОВИНИСпівробітники правоохоронних органів 20 березня затримали в місті Дубно учасника виборчої піраміди, у якого знайшли 2,5 млн гривень готівкою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дубні затримали учасника виборчої піраміди з сумкою "чорної готівки"
Силовики нарахували 2,5 млн гривень
Фото:Facebook
"Якщо учасник всеукраїнської мережі депутата Д. отримує від київського штабу в сумці 2,5 млн грн "чорної готівки" для перемоги кандидата Ю. в місті з населенням 35 тис., то скільки такої готівки планує витратити штаб Ю. для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн", - написав генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
Очевидно, що під депутатом Д. він має на увазі Валерія Дубіля з "Батьківщини", а під кандидатом Ю. - лідера партії Юлію Тимошенко.
Нагадаємо, що у Києві викрили групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 мільйонів гривень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 03 2019 16:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"