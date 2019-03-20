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У Дубні затримали учасника виборчої піраміди з сумкою "чорної готівки"

Силовики нарахували 2,5 млн гривень
Співробітники правоохоронних органів 20 березня затримали в місті Дубно учасника виборчої піраміди, у якого знайшли 2,5 млн гривень готівкою.
У Дубні затримали учасника виборчої піраміди з сумкою "чорної готівки" Фото:Facebook

"Якщо учасник всеукраїнської мережі депутата Д. отримує від київського штабу в сумці 2,5 млн грн "чорної готівки" для перемоги кандидата Ю. в місті з населенням 35 тис., то скільки такої готівки планує витратити штаб Ю. для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн", - написав генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Очевидно, що під депутатом Д. він має на увазі Валерія Дубіля з "Батьківщини", а під кандидатом Ю. - лідера партії Юлію Тимошенко.

Нагадаємо, що у Києві викрили групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 мільйонів гривень.

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20 03 2019 16:48
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