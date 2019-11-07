У Facebook оприлюднили витрати українських партій за політичну рекламу
Згідно з опублікованими даними за сплаченими сумами лідирує партія Святослава Вакарчука "Голос". Там на рекламу в Facebook за останній місяць витратили $88 742. Тільки за 9 липня партія проспонсорувала 103 публікації на $9 865, йдеться у The Бабель.
На другому місці партія колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність", яка в червні-липні заплатила Facebook за просування своєї сторінки $66 672.
Третє місце посіла ГО "Всеукраїнське обʼєднання Спільна Справа", вона витратила в червні-липні $41 114.
Партія "Слуга народу" за звітний період витратила $27 625, просуваючи себе в Facebook.
За кількістю оголошень перше місце посідає сторінка "Бойко – прем’єр", яка агітує за співголову "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка. Вона оплатила загалом 1971 оголошення $29 535.
На другому місці за кількістю реклами "Партія Шарія", яку очолює блогер Анатолій Шарій. Вона у червні-липні замовляла 787 оголошень та оплатила ще 306, не вказавши, хто саме перерахував кошти.
Нагадаємо, лідером передвиборчої гонки залишається партія "Слуга народу" - її підтримують 47% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
Нагадаємо, що згідно з даними іншої соціологічної служби - Київського міжнародного інституту соціології, серед тих, хто визначився, 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу", 14,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя", 9,2% – за партію "Європейська Солідарність", 6,2% – за "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".
Також прохідний бар’єр у 5% долають (з урахуванням похибки) партії "Голос" (4,4%) та "Сила і Честь" (4,1%).
Інші партії, згідно з опитуванням, не мають шансів потрапити у парламент.
Раніше, Верховний суд України задовольнив апеляцію комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду щодо зобов’язання провести повторне жеребкування партій перед дочасними виборами у Верховну Раду.
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