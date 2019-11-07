У Facebook оприлюднили витрати українських партій за політичну рекламу

Соціальна мережа Facebook опублікувала звіт з даними про те, хто і скільки платить їй за політичну рекламу в Україні

Відповідний звіт розміщений у Бібліотеці реклами Facebook, яка публікує дані про рекламу, пов’язану із соціальними питаннями, виборами або політикою.

Згідно з опублікованими даними за сплаченими сумами лідирує партія Святослава Вакарчука "Голос". Там на рекламу в Facebook за останній місяць витратили $88 742. Тільки за 9 липня партія проспонсорувала 103 публікації на $9 865, йдеться у The Бабель.

На другому місці партія колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність", яка в червні-липні заплатила Facebook за просування своєї сторінки $66 672.

Третє місце посіла ГО "Всеукраїнське обʼєднання Спільна Справа", вона витратила в червні-липні $41 114.

Партія "Слуга народу" за звітний період витратила $27 625, просуваючи себе в Facebook.

За кількістю оголошень перше місце посідає сторінка "Бойко – прем’єр", яка агітує за співголову "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка. Вона оплатила загалом 1971 оголошення $29 535.

На другому місці за кількістю реклами "Партія Шарія", яку очолює блогер Анатолій Шарій. Вона у червні-липні замовляла 787 оголошень та оплатила ще 306, не вказавши, хто саме перерахував кошти.

Нагадаємо, лідером передвиборчої гонки залишається партія "Слуга народу" - її підтримують 47% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Нагадаємо, що згідно з даними іншої соціологічної служби - Київського міжнародного інституту соціології, серед тих, хто визначився, 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу", 14,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя", 9,2% – за партію "Європейська Солідарність", 6,2% – за "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".