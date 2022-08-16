НОВИНИМісцеві жителі міста Лаппеенранта встановили банери "Слава Україні" спеціально неподалік від російського кордону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Фінляндії шириться українське - тепер і банери "Слава Україні!"
Фото: korrespondent.net
Про це повідомляє The Village Україна на сторінці у Facebook.
На вулицях фінського міста Лаппеенранта, яке розташоване неподалік від російського кордону, з'явилися банери "Слава Україні".
На вулицях фінського міста Лаппеенранта, яке розташоване неподалік від російського кордону, з'явилися банери "Слава Україні".
Фото: Petri Kivimäki / Yle
Банери встановили місцеві жителі власним коштом, щоби нагадати росіянам про війну в Україні та підтримати українців. Усього встановили 24 таких банери.
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16 08 2022 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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