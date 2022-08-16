У Фінляндії шириться українське - тепер і банери "Слава Україні!"

Місцеві жителі міста Лаппеенранта встановили банери "Слава Україні" спеціально неподалік від російського кордону.

Фото: korrespondent.net

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