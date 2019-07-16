У Франції міністр подав у відставку через скандал з лобстерами

"Нападки з боку ЗМІ змушують мене піти на цей крок"

Міністр екології Франції Франсуа де Рюжи подав у відставку. Причиною став скандал, що розгорівся після публікації розслідування онлайн-видання Mediapart про витрати бюджетних коштів на розкішні прийоми.

"Нападки з боку ЗМІ змушують мене піти на цей крок", - написав де Рюжи на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок, 16 липня, повідомляє DW.

Він також повідомив, що одночасно з адресованою прем'єр-міністру Едуару Філіпу заявою про відставку подав позов проти інтернет-газети Mediapart, звинувативши її в наклепі. Де Рюжи, який був призначений міністром довкілля у вересні 2018 року, вважає себе "жертвою медійного самосуду".

Раніше Mediapart писала, що в період із жовтня 2017 року по червень 2018 року де Рюжи, будучи головою нижньої палати французького парламенту (Національних зборів), оплатив з бюджетних коштів близько десяти вечерь. За даними інтернет-видання, на них були запрошені здебільшого люди з оточення його дружини Севріни, журналістки видання Gala, а на стіл подавалися, зокрема, дорогі омари та шампанське.

Нагадаємо, що у Великій Британії оголосили про відставку посла у США після витоку листів про Трампа.