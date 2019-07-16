Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Франції міністр подав у відставку через скандал з лобстерами

"Нападки з боку ЗМІ змушують мене піти на цей крок"
Міністр екології Франції Франсуа де Рюжи подав у відставку. Причиною став скандал, що розгорівся після публікації розслідування онлайн-видання Mediapart про витрати бюджетних коштів на розкішні прийоми.
У Франції міністр подав у відставку через скандал з лобстерами Фото: facebook.com/francoisderugy

"Нападки з боку ЗМІ змушують мене піти на цей крок", - написав де Рюжи на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок, 16 липня, повідомляє DW.

Він також повідомив, що одночасно з адресованою прем'єр-міністру Едуару Філіпу заявою про відставку подав позов проти інтернет-газети Mediapart, звинувативши її в наклепі. Де Рюжи, який був призначений міністром довкілля у вересні 2018 року, вважає себе "жертвою медійного самосуду".

Раніше Mediapart писала, що в період із жовтня 2017 року по червень 2018 року де Рюжи, будучи головою нижньої палати французького парламенту (Національних зборів), оплатив з бюджетних коштів близько десяти вечерь. За даними інтернет-видання, на них були запрошені здебільшого люди з оточення його дружини Севріни, журналістки видання Gala, а на стіл подавалися, зокрема, дорогі омари та шампанське.

Нагадаємо, що у Великій Британії оголосили про відставку посла у США після витоку листів про Трампа.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 07 2019 20:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.