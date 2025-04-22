У Франції розкритикували "пасхальний жест" путіна

Міністр закордонних справ Франції висловився щодо так званого перемир'я путіна.

Великоднє перемир'я росії з Україною було "операцією зачарування", щоб сподобатися президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, заявив сьогодні, 22 квітня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Барро додав, що тимчасове перемир'я, яке владімір путін оголосив 19 квітня — і в порушенні якого Київ звинуватив Москву — було лише для видимості.

Про це пише Politico.

"Великоднє перемир'я, яке він оголосив дещо несподівано, було маркетинговою операцією, операцією чарівності, спрямованою на те, щоб президент Трамп не став нетерплячим і злим", — сказав Барро в інтерв'ю FranceInfo.

Раніше ми писали, що російський диктатор владімір путін вперше за час повномасштабної війни рф проти України запропонував провести прямі переговори між Києвом та москвою.

На цьому тлі Дональд Трамп анонсував свій "мирний план" щодо України, який, за його словами, міститиме пропозиції щодо розміщення європейських військових контингентів у країні. Так звані "сили стійкості" мають стати гарантією безпеки та стабільності в регіоні.