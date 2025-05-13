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У Франції стартував 78-й Каннський кінофестиваль

13 травня 2025, 14:28
У Франції стартував 78-й Каннський кінофестиваль
Фото: з відкритих джерел
Триватиме захід до 24 травня.

У французькому місті Канни у Палаці фестивалів відбудеться церемонія відкриття 78-го Міжнародного кінофестивалю за участю голівудських зірок Роберта де Ніро і Леонардо Ді Капріо.

Про це повідомляє France Info.

Ведучим церемонії відкриття буде французький комік Лоран Лафіт, який вже виконував цю роль у 2016 році.

Фестиваль відкриється позаконкурсним показом французької романтичної комедії "Піти одного дня" режисерки Амелі Боннен.

Сьогодні ввечері Леонардо Ді Капріо вручить почесну "Золоту пальмову гілку" за досягнення в кінематографі своєму колезі Роберту Де Ніро. 

Журі Каннського кінофестивалю цьогоріч очолює французька акторка Жульєт Бінош. 

"Я відчуваю, що працюю для сьогодення кіно", - сказала володарка 15 кінопремій, серед яких і "Оскара". 

За головну нагороду Канн "Золоту пальмову гілку" змагатимуться 22 фільми. 

Серед режисерів відібраних кінокартин багато завсідників Канн. 

Режисер Вес Андерсон покаже свій новий фільм "Фінікійська схема" з Бенісіо Дель Торо та Скарлетт Йоханссон у головних ролях. Брати Жан-П'єр і Люк Дарденни представлять стрічку "Молоді матері". 

А Джулія Дюкурно, володарка "Золотої пальмової гілки" 2021 року за фільм "Титан", повертається на фестиваль зі стрічкою "Альфа". Суперзірка Голлівуду Том Круз пройде червоним хідником разом із режисером Крістофером Мак-Кворрі та командою фільму "Місія нездійсненна. Остаточна розплата". 

Один із найпрестижніших кінофорумів триватиме до 24 травня.

 
Каннський кінофестиваль

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