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У Каннах переміг корейський фільм "Паразит" Пон Чжун-Хо

Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю присудили фільму корейського режисера Пон Чжун-Хо "Паразит"
Журі на чолі з Алехандро Госнсалесом Іньярріту оголосило переможців 72-го кінофестивалю.
У Каннах переміг корейський фільм "Паразит" Пон Чжун-Хо Фото: EPA/UPG

Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю присудили фільму корейського режисера Пон Чжун-Хо "Паразит",  повідомляє LB.ua.

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Спеціальним призом журі відзначили "Бакурау" Клебера Мендоси Фільо та "Знедолених" Ладі Лі.

Приз за режисуру вручили братам Дарденнам за "Молодого Ахмета".

"Гілку" за найкращу чоловічу роль отримав Антоніо Бандерас ("Біль і слава"). За жіночу - Емілі Бічем за "Маленького Джо".Найкращий сценарій - у фільму "Портрет дівчини у вогні" Селін Скьямми.

Спеціальна згадка - "Мабуть, це рай" Елії Сулеймана.

Крім Іньярріту, до журі увійшли Ель Фаннінг, Альба Рорвахер, Йоргос Лантімос, Робен Кампійо.

Зазначимо, що альтернативне журі ФІПРЕССІ в основному конкурсі нагородило фільм "Мабуть, це рай" Еліа Сулеймана, в "Особливому погляді" - "Дилду" Кантеміра Балагова, а в конкурсах "Тиждень критики" і "Двотижневик режисерів" - "Маяк" Роберта Еггерса.

24 травня в Каннах нагородили переможців "Особливого погляду" - другого за важливістю конкурсу, де цьогоріч брав участь український режисер Наріман Алієв з фільмом "Додому". Найкращим фільмом конкурсу стало "Невидиме життя" Каріма Айнуза. За режисуру відзначили Кантеміра Балагова, за акторську роботу - Кьяру Мастрояні ("Кімната 212"). 

Головою журі конкурсу була Надін Лабакі, чий "Капернаум" отримав приз на торішньому Каннському кінофестивалі.   

Нагадаємо, що у 2018 році українсько-ісландський фільм "Жінка на війні" отримав другу нагороду у Каннах.

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25 05 2019 22:27
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