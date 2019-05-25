У Каннах переміг корейський фільм "Паразит" Пон Чжун-Хо

Журі на чолі з Алехандро Госнсалесом Іньярріту оголосило переможців 72-го кінофестивалю.

Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю присудили фільму корейського режисера Пон Чжун-Хо "Паразит", повідомляє LB.ua.

Гран-прі отримав дебют Маті Діоп "Атлантика"

Спеціальним призом журі відзначили "Бакурау" Клебера Мендоси Фільо та "Знедолених" Ладі Лі.

Приз за режисуру вручили братам Дарденнам за "Молодого Ахмета".

"Гілку" за найкращу чоловічу роль отримав Антоніо Бандерас ("Біль і слава"). За жіночу - Емілі Бічем за "Маленького Джо".Найкращий сценарій - у фільму "Портрет дівчини у вогні" Селін Скьямми.

Спеціальна згадка - "Мабуть, це рай" Елії Сулеймана.

Крім Іньярріту, до журі увійшли Ель Фаннінг, Альба Рорвахер, Йоргос Лантімос, Робен Кампійо.

Зазначимо, що альтернативне журі ФІПРЕССІ в основному конкурсі нагородило фільм "Мабуть, це рай" Еліа Сулеймана, в "Особливому погляді" - "Дилду" Кантеміра Балагова, а в конкурсах "Тиждень критики" і "Двотижневик режисерів" - "Маяк" Роберта Еггерса.

24 травня в Каннах нагородили переможців "Особливого погляду" - другого за важливістю конкурсу, де цьогоріч брав участь український режисер Наріман Алієв з фільмом "Додому". Найкращим фільмом конкурсу стало "Невидиме життя" Каріма Айнуза. За режисуру відзначили Кантеміра Балагова, за акторську роботу - Кьяру Мастрояні ("Кімната 212").

Головою журі конкурсу була Надін Лабакі, чий "Капернаум" отримав приз на торішньому Каннському кінофестивалі.

Нагадаємо, що у 2018 році українсько-ісландський фільм "Жінка на війні" отримав другу нагороду у Каннах.