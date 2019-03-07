У Франції заборонили фізичні покарання дітей

Закон забороняє фізичні покарання, приниження та знущання над дітьми.

Таким чином країна стала 56 державою в світі, де батьківські повноваження мають здійснюватися без фізичного або психологічного насильства, йдеться в "Громадське".

Як повідомляє Le Figaro, незадовго до обговорення законопроекту у Франції асоціація Fondation pour l'Enfance опублікувала дані, згідно з якими 85% французьких батьків мають звичку вдаватися до насильства "в повчальних цілях", 75% жорстокого поводження з дітьми є результатом "покарань за освіту", а більше 50% батьків б'ють своїх дітей до досягнення ними віку в два роки.

У Сенаті, де проходило заключне голосування, за заборону прочуханки і ляпасів одноголосно виступили всі присутні в залі сенатори. Прийнятий закон забороняє також принижувати дітей, лаяти їх або знущатися над ними.

Тепер заборона фігуруватиме у доповненій статті 222-13 Кримінального кодексу країни, який і раніше забороняв насильство і передбачав покарання за нього, проте на рівні юриспруденції за батьками визнавалося право на "виправлення поведінки дітей".

Державний секретар у справах захисту дитини Адрієн Таке повідомив, що також вирішено помістити повідомлення про існування такого закону на першій сторінці медичної книжки, яка видається батькам на дитину.

"Немає нічого більш помилкового, ніж ідея про те, що звичайне насильство в сфері освіти зміцнить характер", — заявив з трибуни Сенату представник уряду.

Адрієн Таке, як і розробники закону вважають, що побиття і приниження дітей призводить до виникнення у них низької самооцінки, появі тенденцій до антисоціальної поведінки, іншим негативним явищам.

Виступаючи перед голосуванням, держсекретар нагадав, що Франція знаходиться серед останніх п'яти країн Європи, оскільки дотепер не прописали у своїх законах положень про заборону фізичних покарань дітей. Уряд, за його словами, виступає за "засноване на доброзичливості і діалозі вихованні і навчанні, за існування взаємної поваги дорослих і дітей", а також за "новий підхід до дитячого виховання".

Нагадаємо, в Україні електронна петиція до Верховної Ради про якнайшвидший розгляд законопроекту №6607 про реєстр педофілів набрала 25 тис. голосів, необхідних для її передавання на розгляд.

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