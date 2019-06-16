У Гаазі завершилися слухання за позовом України до Росії

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль уточнила, що рішення про розгляд наданих Україною доказів по суті суд прийме через кілька місяців

У Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 14 червня завершилися слухання за позовом України про порушення Росією права прибережної держави в рамках Конвенції ООН з морського права.

"З цього моменту Арбітражний трибунал починає обговорення справи. Терміни прийняття арбітражного рішення не встановлені", - сказав представник суду Хуан Ігнасіо Массун, повідомляє "Економічна правда".

У свою чергу, заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль уточнила, що рішення про розгляд наданих Україною доказів по суті суд прийме через кілька місяців.

Массун пояснив, що за підсумками розгляду спору буде прийняте рішення, яке може передбачати відшкодування збитків згідно з додатком 7 Конвенції ООН з морського права.

Стаття 10 додатка 7 Конвенції встановлює, що "рішення арбітражу обмежується предметом спору і в ньому викладаються мотиви, на яких воно засновано".

Стаття 11 передбачає, що "рішення остаточне і оскарженню не підлягає, якщо сторони в суперечці заздалегідь не домовилися про процедуру оскарження".

Арбітражний розгляд було розпочато у вересні 2016 року після подачі Україною заяви про порушення Росією Конвенції ООН з морського права - порушення прав прибережної держави в Керченській протоці, Чорному і Азовському морях.

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.