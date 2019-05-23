Наказу проводити опитування про ставлення до перемовин з бойовиками не було, - Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак назвав наказ про проведення опитування серед військових щодо ставлення до перемовин з бойовиками викривленою інформацією

За його словами, жодних вказівок не було.

Хомчак зазначив, що ЗСУ та він особисто не отримував від президента, який є головнокомандувачем, вказівку опитати військових про їхнє ставлення до можливих перемовин з бойовиками, йдеться у заяві Хомчака, оприлюдненій на сторінці Генштабу, інформує "Громадське".

"Адже зазначене питання не належить до компетенції Збройних Сил України", — зазначив Хомчак.

Та додав, що на нараді керівного складу ЗСУ 17 травня головнокомандувач поставив завдання проаналізувати наявні соцдослідження щодо того, чи підтримують українці перемовини з бойовиками "з можливими наслідками для України".

Відтак, за словами Хомчака, дехто з посадовців перекрутив зміст завдання та ухвалив «неправомірне рішення».

Телеграму про опитування відкликали та почали розслідування.

23 травня у військових частинах поширили документ з вимогою опитати вояків про їх ставлення до можливих перемовин з бойовиками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

За інформацією волонтерів документ набув чинності після підписання 18 травня, коли Генеральний штаб очолював Віктор Муженко, але поширили його вже після призначення керівником Генштабу Руслана Хомчака.

Нагадаємо, що благодійний волонтерський фонд "Повернись живим" заявив, що командири військових частин у четвер, 23 травня, отримали вимогу провести опитування серед військовослужбовців про можливі переговори з терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР".

Але опитування скасували майже відразу.

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