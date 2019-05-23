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Хомчак розповів що хоче реформувати в армії

Новопризначений начальник Генерального штабу Руслан Хомчак розповів, які завдання і напрямки роботи вважає пріоритетними для себе і Збройних Сил загалом
Хомчак вважає, що найголовнішим завданням є збереження життя і здоров’я особового складу.
Хомчак розповів що хоче реформувати в армії Фото: president.gov.ua

"Найвища цінність – це людина", – зазначив начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, йдеться в "УП".

Також командувач визначив основні напрямки діяльності Збройних Сил.

Зокрема, він хоче припинити застосування принципів ручного управління, "окозамилювання, суцільну показуху та видавання бажаного за дійсне", зупинити "корупційні прояви" та "усунути наявні корупційні ризики".

Начальник Генштабу вважає необхідним провести інвентаризацію майна та прийняти рішення по втратам, нестачам і посадовим особам, які допустили правопорушення і розкрадання.

Хомчак вважає, що потрібно забезпечити підготовку військ за стандартами НАТО і розробити систему військово-патріотичного виховання, "яка базується на європейському виборі України".

Новий керівник Збройних Сил збирається оцінити готовність відомства та місцевої влади до територіальної оборони держави.

Йдеться також про забезпечення безпеки арсеналів, баз та складів.

Крім того, очільник Генштабу каже, що армія підніматиме рівень індивідуальної підготовки військовослужбовців, органів військового управління та штабів. Визначальними у заходах підготовки має бути не кількість, а якість.

У Збройних Силах планують проаналізувати стан власного забезпечення і внести корективи з урахуванням потреб військових.

Хомчак хоче налагодити системну роботу з громадськими та волонтерськими організаціями, залучити громадянське суспільство до реформ.

Новий командувач сказав також про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань, поглиблення співробітництва у сфері приєднання до загальноєвропейської системи безпеки.

В армії також збираються "забезпечити адекватне та ефективне застосування сил та засобів по тих, хто порушує Мінські домовленості".

Нагадаємо, що Полторак подав у відставку 20 травня, а 21 травня - Володимир Зеленський призначив Хомчака начальником Генштабу.

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23 05 2019 16:42
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