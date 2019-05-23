ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський прокоментував призначення головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчака і очікує з його приходом менше радянського і більше західних стандартів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський очікує, що з приходом Хомчака в ЗСУ буде менше радянського
"Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти"
Фото: president.gov.ua
"Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти", - заявив президент у Twitter.
За його словами, Збройні сили мають стати в один рівень з найкращими арміями світу.
Нагадаємо, що Полторак подав у відставку 20 травня, а 21 травня - Володимир Зеленський призначив Хомчака начальником Генштабу.
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