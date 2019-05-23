Зеленський очікує, що з приходом Хомчака в ЗСУ буде менше радянського "Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти"

Президент Володимир Зеленський прокоментував призначення головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчака і очікує з його приходом менше радянського і більше західних стандартів.

Фото: president.gov.ua

"Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти", - заявив президент у Twitter. За його словами, Збройні сили мають стати в один рівень з найкращими арміями світу. Нагадаємо, що Полторак подав у відставку 20 травня, а 21 травня - Володимир Зеленський призначив Хомчака начальником Генштабу.

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