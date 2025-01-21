У Генштабі підтвердили ураження авіазаводу і нафтобази рф

Сьогодні уночі ЗСУ атакували дронами Смоленський авіазавод в росії.

Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів на території рф вночі 21 січня, нафтобазу у Воронезькій області і авіазавод під Смоленськом.

Про це Генеральний штаб ЗСУ написав на Facebook-сторінці.

"Вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області рф. На цей раз – у ніч на 21 січня.

В результаті удару, що завдано у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська", - йдеться в дописі.

В штабі додали, що це підприємство належить одній з найбільших російських держкорпорацій "Роснєфть".

Крім того, сьогодні Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області рф, де модернізуються та виробляються і бойові літаки.

"Зафіксовано вибухи на території авіазаводу", – зазначили в Генштабі.

Також українська армія завдала удару по командному пункту 29 загальновійськової армії рф в тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині і в районі цілі лунали вибухи та було задимлення. Результати ударів ще уточнюються.

Зранку ми повідомляли, що ЗСУ атакували дронами Смоленський авіазавод рф.