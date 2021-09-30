У Гонконзі розробили мініатюрного робопса Чотирилапий робот може бути запрограмований заздалегідь або дистанційно керуватися в режимі реального часу

Гонконзький стартап MangDang створив мініатюрного робота Mini Pupper.

Фото: MangDang

Про це повідомляє New Atlas.

Згідно з даними компанії, довжина апарату становить 209 мм, ширина – 109 мм, а висота – 165 мм. Його загальна вага дорівнює 500 грамів.

Фото: MangDang Чотирилапий робот може бути запрограмований заздалегідь або дистанційно керуватися в режимі реального часу. Також Mini Pupper має LCD-екран, який можна запрограмувати для відображення різних емоцій.

Фото: MangDang Фото: MangDang При 30-хвилинній зарядці батареї апарату у 800 мегаампер за годину, робот зможе бути активним впродовж близько 25 хвилин. Зазначається, що вартість одного екземпляра становить 589 доларів США. Як повідомлялося, американська компанія Amazon представила "розумного" робота Astro. Читайте також: Xiaomi представила свого першого робопса CyberDog

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