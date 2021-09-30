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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Гонконзі розробили мініатюрного робопса

Чотирилапий робот може бути запрограмований заздалегідь або дистанційно керуватися в режимі реального часу
Гонконзький стартап MangDang створив мініатюрного робота Mini Pupper.
У Гонконзі розробили мініатюрного робопса Фото: MangDang
Про це повідомляє New Atlas.

Згідно з даними компанії, довжина апарату становить 209 мм, ширина – 109 мм, а висота – 165 мм. Його загальна вага дорівнює 500 грамів.
 

Фото: MangDang
 
Чотирилапий робот може бути запрограмований заздалегідь або дистанційно керуватися в режимі реального часу.
 
Також Mini Pupper має LCD-екран, який можна запрограмувати для відображення різних емоцій.
 

Фото: MangDang
 
При 30-хвилинній зарядці батареї апарату у 800 мегаампер за годину, робот зможе бути активним впродовж близько 25 хвилин.
 
Зазначається, що вартість одного екземпляра становить 589 доларів США.
 
Як повідомлялося, американська компанія Amazon представила "розумного" робота Astro.
 
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30 09 2021 13:55
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