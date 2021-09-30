ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГонконзький стартап MangDang створив мініатюрного робота Mini Pupper.
Згідно з даними компанії, довжина апарату становить 209 мм, ширина – 109 мм, а висота – 165 мм. Його загальна вага дорівнює 500 грамів.
Фото: MangDang
Фото: MangDangПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Гонконзі розробили мініатюрного робопса
Чотирилапий робот може бути запрограмований заздалегідь або дистанційно керуватися в режимі реального часу
Фото: MangDang
Про це повідомляє New Atlas.
Згідно з даними компанії, довжина апарату становить 209 мм, ширина – 109 мм, а висота – 165 мм. Його загальна вага дорівнює 500 грамів.
Фото: MangDang
Чотирилапий робот може бути запрограмований заздалегідь або дистанційно керуватися в режимі реального часу.
Також Mini Pupper має LCD-екран, який можна запрограмувати для відображення різних емоцій.
Фото: MangDang
При 30-хвилинній зарядці батареї апарату у 800 мегаампер за годину, робот зможе бути активним впродовж близько 25 хвилин.
Зазначається, що вартість одного екземпляра становить 589 доларів США.
Як повідомлялося, американська компанія Amazon представила "розумного" робота Astro.
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30 09 2021 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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