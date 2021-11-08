Xiaomi представила свого першого робопса CyberDog

І останнє, але не менш важливе: у нас є ще один сюрприз для вас - натхненний біологією, чотириногий робот XiaomiCyberDog

Китайська компанія Xiaomi показала свого першого чотириногого робота-собаку, на ім'я CyberDog.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Твіттері.

"І останнє, але не менш важливе: у нас є ще один сюрприз для вас - натхненний біологією, чотириногий робот XiaomiCyberDog", - йдеться в повідомленні.

Унікальний пес-робот важить 3 кілограми, здатний рухатися зі швидкістю 3,2 метра в секунду і оснащений сенсорами і камерами, що дозволяють йому переміщатися в напівавтономному режимі.

Управляти XiaomiCyberDog можна за допомогою спеціального додатка. Робот може аналізувати навколишнє оточення, створювати маршрути, визначати місце призначення й уникати перешкод. А також реагувати на голос, подавати "лапу", робити сальто назад і слідувати за господарем.

CyberDog оснащений модулем Jetson Xavier NX від Nvidia, призначеним для автономних пристроїв.

У компанії Xiaomi зазначили, що спочатку випустять лише 1000 CyberDog для інженерів і ентузіастів. Один такий девайс коштуватиме близько 1500 доларів.