Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Xiaomi представила свого першого робопса CyberDog

І останнє, але не менш важливе: у нас є ще один сюрприз для вас - натхненний біологією, чотириногий робот XiaomiCyberDog
Китайська компанія Xiaomi показала свого першого чотириногого робота-собаку, на ім'я CyberDog.
Xiaomi представила свого першого робопса CyberDog Фото: Xiaomi
Про це повідомляється на сторінці компанії у Твіттері.
 
"І останнє, але не менш важливе: у нас є ще один сюрприз для вас - натхненний біологією, чотириногий робот XiaomiCyberDog", - йдеться в повідомленні.
 
Унікальний пес-робот важить 3 кілограми, здатний рухатися зі швидкістю 3,2 метра в секунду і оснащений сенсорами і камерами, що дозволяють йому переміщатися в напівавтономному режимі.
 
Управляти XiaomiCyberDog можна за допомогою спеціального додатка. Робот може аналізувати навколишнє оточення, створювати маршрути, визначати місце призначення й уникати перешкод. А також реагувати на голос, подавати "лапу", робити сальто назад і слідувати за господарем.
 
CyberDog оснащений модулем Jetson Xavier NX від Nvidia, призначеним для автономних пристроїв.
 
У компанії Xiaomi зазначили, що спочатку випустять лише 1000 CyberDog для інженерів і ентузіастів. Один такий девайс коштуватиме близько 1500 доларів.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2021 15:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.