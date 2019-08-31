У Гонконзі затримали організаторів показу фільму про українську Революцію Гідності
Стрічку про події зими 2013-2014 років показали на 40 різних майданчиках міста. Документальний фільм проєктували на стіни або на екрани, які принесли містяни, повідомляє LB.ua.
Ми натхненні документальним фільмом "Зима у вогні" і тим, як люди в Україні почали страйк, щоб боротися за свою свободу", - сказав один з лідерів протестів Джошуа Вонг.
Уранці 30 серпня організатори показу фільму Джошуа Вонг, Агнес Чоу й Енді Чен були по черзі затримані поліцією та відвезені в невідомому напрямку.
Масові протести в Гонконзі тривають третій місяць. Спочатку приводом для виступів був законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай підозрюваних у кримінальних справах. Влада виконали вимогу протестувальників, відмовившись розглядати документ, проте мешканці Гонконгу продовжують виходити на вулиці та вимагати ще більшої незалежності від Пекіна.
Нагадаємо, що у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброюпроти протестувальників.
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