У Гонконзі затримали організаторів показу фільму про українську Революцію Гідності

Трьох лідерів протестів у Гонконзі арештовано рано-вранці 30 серпня, через кілька годин після того, як протестувальники провели загальноміський перегляд номінованого на "Оскар" документального фільму про українську Революцію Гідності "Зима у вогні".

Стрічку про події зими 2013-2014 років показали на 40 різних майданчиках міста. Документальний фільм проєктували на стіни або на екрани, які принесли містяни, повідомляє LB.ua.

Ми натхненні документальним фільмом "Зима у вогні" і тим, як люди в Україні почали страйк, щоб боротися за свою свободу", - сказав один з лідерів протестів Джошуа Вонг.

Уранці 30 серпня організатори показу фільму Джошуа Вонг, Агнес Чоу й Енді Чен були по черзі затримані поліцією та відвезені в невідомому напрямку.

Масові протести в Гонконзі тривають третій місяць. Спочатку приводом для виступів був законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай підозрюваних у кримінальних справах. Влада виконали вимогу протестувальників, відмовившись розглядати документ, проте мешканці Гонконгу продовжують виходити на вулиці та вимагати ще більшої незалежності від Пекіна.

Нагадаємо, що у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброюпроти протестувальників.