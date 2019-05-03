У ГПУ заперечують зв'язок вбитого ювеліра і справи "діамантових прокурорів"
Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.
"Громадянин Кисельов, якого було вбито у Києві, взагалі не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, яке розглядається у суді", - повідомив спікер.
"Він не був свідком, потерпілим або заявником, тому заява представника колишнього керівництва ГПУ стосовно статусу загиблого є неправдивою", - повідомив Лисенко, коментуючи заяву екс-заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе.
Сакварелідзе писав, що Кисельов упізнав свої діаманти в справі "діамантових прокурорів" Володимира Шапакіна і Олександра Корнійця.
Також він повідомив, що справа "діамантових прокурорів" є розгалуженою і Кисельов фігурував у третьому епізоді.
За його словами, перша справа стосується хабарів, друга – спроба віджиму сміттєвого бізнесу, а третя – стосується заяви пана Кисельова, який звернувся до прокуратури, що впізнав у Корнійця втрачені діаманти.
Крім того екс-заступник генпрокурора Віталій Касько в коментарі УП розповів, що Кисельов є потерпілим у справі "діамантових прокурорів".
"У 2010 році в Кисельова правоохоронці провели обшуки і вилучили дорогоцінності. Згодом ці догороцінності "загубилися", – сказав він.
Касько також розповів, що бізнесмен упізнав свої діаманти у прокурора Корнійця і з цього приводу давав свідчення до прокуратури.
Нагадаємо, що у Києві вбито головного свідка у справі "діамантових прокурорів" власника ювелірного заводу Сергія Кисельова. Екс-заступник генпрокурора Віталій Касько в коментарі УП розповів, що Кисельов є потерпілим у справі "діамантових прокурорів".
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