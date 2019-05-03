У ГПУ заперечують зв'язок вбитого ювеліра і справи "діамантових прокурорів"

"Громадянин Кисельов, якого було вбито у Києві, взагалі не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, яке розглядається у суді"

Генеральна прокуратура заявляє, що вбитий у вівторок власник ювелірного заводу Сергій Кисельов не був причетним до справи "діамантових прокурорів".

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

"Громадянин Кисельов, якого було вбито у Києві, взагалі не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, яке розглядається у суді", - повідомив спікер.

"Він не був свідком, потерпілим або заявником, тому заява представника колишнього керівництва ГПУ стосовно статусу загиблого є неправдивою", - повідомив Лисенко, коментуючи заяву екс-заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе.

Сакварелідзе писав, що Кисельов упізнав свої діаманти в справі "діамантових прокурорів" Володимира Шапакіна і Олександра Корнійця.

Також він повідомив, що справа "діамантових прокурорів" є розгалуженою і Кисельов фігурував у третьому епізоді.

За його словами, перша справа стосується хабарів, друга – спроба віджиму сміттєвого бізнесу, а третя – стосується заяви пана Кисельова, який звернувся до прокуратури, що впізнав у Корнійця втрачені діаманти.

Крім того екс-заступник генпрокурора Віталій Касько в коментарі УП розповів, що Кисельов є потерпілим у справі "діамантових прокурорів".

"У 2010 році в Кисельова правоохоронці провели обшуки і вилучили дорогоцінності. Згодом ці догороцінності "загубилися", – сказав він.

Касько також розповів, що бізнесмен упізнав свої діаманти у прокурора Корнійця і з цього приводу давав свідчення до прокуратури.

Нагадаємо, що у Києві вбито головного свідка у справі "діамантових прокурорів" власника ювелірного заводу Сергія Кисельова. Екс-заступник генпрокурора Віталій Касько в коментарі УП розповів, що Кисельов є потерпілим у справі "діамантових прокурорів".