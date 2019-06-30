У Грузії пройшов 10 день протестів: вимагають відставки глави МВС, - ВІДЕО

Кілька тисяч людей в суботу ввечері взяли участь в протестній ході "Марш свободи" в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії.

До громадських активістів приєдналися партія "Європейська Грузія", а також опозиційне об'єднання "Сила в єдності", до якого входять заснований Міхеілом Саакашвілі "Єдиний національний рух" і ще десять партій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

Протестувальники несли прапори Грузії, України, Литви, Євросоюзу і США, різні банери із закликами до відставки Гахарії.

У багатьох в руках були плакати з закривавленим оком і написом "Іди" - так маніфестанти нагадують про жорстокий розгін першої акції в ніч на 21 червня, коли кілька людей втратили зір.

На деяких маніфестантах були білі футболки з написами червоним кольором "Гахарія, іди!".

Нагадаємо, що десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій акції протесту біля парламенту Грузії в Тбілісі 21 червня. У заворушеннях постраждали 240 осіб, зокрема 80 правоохоронців. Поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу та стріляла гумовими кулями.

Додамо, опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади і закликали населення приєднатися до акції протесту біля будівлі парламенту.

Грузинська влада поступово виконує вимоги мітингувальників. Зокрема, з-під варти звільнили всіх затриманих на акції 20-21 червня.

Також раніше були виконані вимоги про відставку голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе і проведення наступних виборів до парламенту за пропорційною системою.