У Грузії призначили нового голову парламенту, - ЗМІ

"Парламент Грузії затвердив кандидатуру Арчіла Талаквадзе від правлячої партії "Грузинська мрія - демократична Грузія" на посаді голови законодавчого органу", - йдеться в "Укрінформ" з посиланням на Sputnik Georgia.

Талаквадзе став депутатом парламенту за підсумками виборів 2016 року. До цього Талаквадзе два роки обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Грузії. З 2012 по 2014 Талаквадзе був заступником міністра з виконання покарань. Раніше з 2011 по 2012 рік, а також з 2006 по 2007 рік Талаквадзе працював в USAID. У 2007-2009 роках він працював в офісі Народного захисника Грузії.

Нагадаємо, десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій акції протесту біля парламенту Грузії в Тбілісі 21 червня. Цього разу влада ніяк не відреагувала на мітинг, тому грузинська опозиція вже анонсувала нову акцію 22 червня.

Грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту 22 червня на 19:00. Загалом протестувальники планують виходити на мітинги щодня, поки влада не виконає їхні вимоги.

Нагадаємо, що у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.

Додамо, опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади і закликали населення приєднатися до акції протесту біля будівлі парламенту.