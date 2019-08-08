У Грузії сьогодні вшановують пам'ять 408 жертв російсько-грузинської війни
На згадку про загиблих під час бойових дій у серпні 2008 року прапори приспущено над парламентом, президентським палацом, перед адміністрацією уряду й іншими будівлями державних структур і в Тбілісі, і в інших містах і регіонах країни, повідомляє LB.ua.
До 11-ї річниці серпневої війни по всій країні проходять акції пам'яті, організовані урядом і громадськими організаціями.
Під час військових дій з грузинської сторони загинули 408 осіб: 170 військовослужбовців, 14 поліцейських і 224 мирних жителі.
У результаті військового конфлікту біженцями стали 26 тис. жителів грузинських сіл регіону. Загальна кількість вимушено переміщених осіб, з урахуванням грузинського населення, яке покинуло Абхазію 1993 року, перевищила 263 тисячі осіб.
Нагадаємо, втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією попередньо оцінюються в три мільярди рублів.
Напередодні президент РФ Володимир Путін видав указ, який заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.
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