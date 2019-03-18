НОВИНИУ Грузії 18 березня розпочинаються командно-штабні навчання "NATO-GEO EXERCISE 2019" за участю військовослужбовців 24 країн-членів НАТО і партнерів альянсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Грузії стартують навчання НАТО за участю військових 24 країн
У навчаннях візьмуть участь більше 350 військовослужбовців
Фото: newsgeorgia.ge
Навчання проходитимуть на території спільного з НАТО тренувального і оціночного центру (JTEC) до 29 березня, повідомляє "Європейська правда".
Метою навчань є підвищення взаємосумісності збройних сил країн-членів НАТО і партнерів альянсу.
У навчаннях візьмуть участь більше 350 військовослужбовців з 21 країн НАТО і трьох країн-партнерів.
Також до навчань включені міжнародні гуманітарні організації - Міжнародний комітет Червоного Хреста, Департамент операцій з підтримання миру ООН і як спостерігач Всесвітня організація охорони здоров'я.
Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини задовольнив позов Грузії щодо компенсації за депортацію грузинів з Росії в 2006 році.
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18 03 2019 09:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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