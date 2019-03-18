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У Грузії стартують навчання НАТО за участю військових 24 країн

У навчаннях візьмуть участь більше 350 військовослужбовців
У Грузії 18 березня розпочинаються командно-штабні навчання "NATO-GEO EXERCISE 2019" за участю військовослужбовців 24 країн-членів НАТО і партнерів альянсу.
У Грузії стартують навчання НАТО за участю військових 24 країн Фото: newsgeorgia.ge

Навчання проходитимуть на території спільного з НАТО тренувального і оціночного центру (JTEC) до 29 березня, повідомляє "Європейська правда".

Метою навчань є підвищення взаємосумісності збройних сил країн-членів НАТО і партнерів альянсу.

У навчаннях візьмуть участь більше 350 військовослужбовців з 21 країн НАТО і трьох країн-партнерів.

Також до навчань включені міжнародні гуманітарні організації - Міжнародний комітет Червоного Хреста, Департамент операцій з підтримання миру ООН і як спостерігач Всесвітня організація охорони здоров'я.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини задовольнив позов Грузії щодо компенсації за депортацію грузинів з Росії в 2006 році.

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18 03 2019 09:45
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