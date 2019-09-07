У Херсоні підпалили автомобіль помічниці кандидата від "Слуги народу"
"Близько 21.35 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонської області надійшло повідомлення від місцевого жителя про спалах авто в центрі Херсона. Поліцейські встановили, що автомобіль належить місцевій жительці, юристу, професійному адвокату, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати в одному з виборчих округів у Херсоні", - повідомляє регіональна поліція.
У результаті спалаху ніхто з громадян не постраждав.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд місця події, встановлюються можливі свідки і очевидці.
Слідчі розглядають кілька версій події, основна з яких пов'язана з професійною діяльністю потерпілої. Першочергові слідчі дії тривають.
У свою чергу, кандидат у парламентарії від "Слуги народу" в окрузі №182 (м.Херсон) Павло Павлиш повідомив, що підпалений автомобіль належить його довіреній особі.
"Сьогодні моїй довіреній особі підпалили авто. Навпроти штабу "Слуга народу" - команда Зеленського в Херсоні і Криму. Нас не злякати!", - йдеться в заяві партії. Крім того, він висловив припущення про нібито причетність до інциденту представників колишньої "Партії регіонів".
Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького, це вже не перший випадок підпалу машин журналістів на Дніпропетровщині.
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