У Херсоні протестують проти перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк

У будівлі міської ради Херсона влаштували мітинг проти перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк.

На акцію протесту зібралися близько 30 людей. Вони невдоволені тим, що раніше вулицю, яку планують перейменувати на честь Гандзюк, відмовилися перейменовувати на честь загиблого учасника бойових дій Руслана Сторчеуса, інформує Hromadske.

"Херсонці вважають, що вона не гідна того, щоб її ім’ям називали будь-яку вулицю в Україні, а тим паче в Херсоні, в її рідному місті, де дуже багато поганого про неї пам’ятають. А тим паче вулицю Лютеранську, яку вона не захотіла, щоб ми назвали іменем загиблого героя Руслана Сторчеуса", - заявили мітинувальники.

Міського голову Херсона Володимира Миколаєнка облили водою.

Депутат міськради Дмитро Ільченко стверджує, що вулиця була перейменована з порушенням процедури.

"Мені важко реагувати на це, тому що ті звинувачення, які лунали - відверта брехня. Дуже важко чути аргументи тих людей, які взагалі не брали участі у тих подіях, про які вони говорять. Ті хто найбільше там виступав, жодного дня не перебував на Майдані на відміну від Катерини. Це позиція такої інтернет-спільноти, герої біля телевізора. Ми шануємо наших героїв, от щодо Руслана - на його честь було зроблено гарний сквер, ми дбаємо, він продовжує розширюватися. Депутати вирішили, що та вулиця, про яку йдеться, буде названа ім’ям Катерини", - заявив Миколаєнко.

Нагадаємо, у Херсоні вулицю Лютеранську перейменують на вулицю імені радниці міського голови міста, активістки Катерини Гандзюк.