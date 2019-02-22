У Херсоні назвали вулицю іменем Катерини Гандзюк
За відповідне рішення проголосували депутати міськради міста 22 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської міської ради.
Також на сесії ухвалили рішення надати ділянці на розі вулиць Купецької та Мостової статус скверу та назвати його іменем учасника Революції Гідності та волонтера Дениса Лошкарьова. Він загинув від кулі снайпера 15 грудня 2018 року.
Зазначимо, що поліція вдягнула електронний браслет на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.
Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.
15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.
Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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