У Херсоні назвали вулицю іменем Катерини Гандзюк

У Херсоні вулицю Лютеранську перейменують на вулицю імені радниці міського голови міста, активістки Катерини Гандзюк.

За відповідне рішення проголосували депутати міськради міста 22 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської міської ради.

Також на сесії ухвалили рішення надати ділянці на розі вулиць Купецької та Мостової статус скверу та назвати його іменем учасника Революції Гідності та волонтера Дениса Лошкарьова. Він загинув від кулі снайпера 15 грудня 2018 року.

Зазначимо, що поліція вдягнула електронний браслет на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.