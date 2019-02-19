На Мангера в Херсоні наділи електронний браслет

Раніше повідомлялося, що в Херсоні немає браслетів для відпущених під заставу

Поліція вдягнула електронний браслет на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

"Відповідно до постанови суду, що надійшла в поліцію Херсонської області, цей громадянин (Мангер) відпущений під заставу з обов'язковим носінням електронного засобу контролю. У суботу в присутності слідчого такий електронний браслет був на нього надітий", - повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало, інформує LB.ua.

Мангеру дозволено переміщатися тільки в межах міста Херсон, а виїзд з нього можливий лише з дозволу слідчого Служби безпеки України, який проводить досудове розслідування у справі, фігурантом якої є Мангер.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.