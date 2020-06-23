У Карпатах через негоду загинули троє людей

В Івано-Франківській області через погіршення погоди оголосили другий рівень небезпеки

В Карпатах значно погіршились погодні умови через дощі та грози. В результаті негоди загинули троє людей.

Про це повідомляє Mukachevo.net, передає РБК - Україна.

Як зазначається, 21 червня автомобіль злетів у річку Білий Черемош пізно вночі, в результаті чого загинули двоє людей. А у селі Дземброня жінка впала у бурхливий потік і загинула.

Синоптики попереджають, що в Івано-Франківській області через погіршення погоди оголосили другий - помаранчевий рівень небезпеки. У гірських річках піднімається рівень води до 2 метрів.

Нагадаємо, що у трьох західних областях можливе затоплення через вихід води з річок з берегів. Синоптики попереджають, що є ймовірність початкового затоплення сільськогосподарських угідь, об'єктів інфраструктури біля річок.