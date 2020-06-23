CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Карпатах значно погіршились погодні умови через дощі та грози. В результаті негоди загинули троє людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах через негоду загинули троє людей
В Івано-Франківській області через погіршення погоди оголосили другий рівень небезпеки
Фото: негода в Карпатах (facebook.com/MNSCHE)
Про це повідомляє Mukachevo.net, передає РБК - Україна.
Як зазначається, 21 червня автомобіль злетів у річку Білий Черемош пізно вночі, в результаті чого загинули двоє людей. А у селі Дземброня жінка впала у бурхливий потік і загинула.
Синоптики попереджають, що в Івано-Франківській області через погіршення погоди оголосили другий - помаранчевий рівень небезпеки. У гірських річках піднімається рівень води до 2 метрів.
Нагадаємо, що у трьох західних областях можливе затоплення через вихід води з річок з берегів. Синоптики попереджають, що є ймовірність початкового затоплення сільськогосподарських угідь, об'єктів інфраструктури біля річок.
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