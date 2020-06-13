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На заході України можливе затоплення через вихід річок з берегів

На окремих ділянках вода в річках може піднятися на 2 метри
У трьох західних областях можливе затоплення через вихід води з річок з берегів. Синоптики попереджають, що є ймовірність початкового затоплення сільськогосподарських угідь, об'єктів інфраструктури біля річок.
На заході України можливе затоплення через вихід річок з берегів ДСНС

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.

Зазначається, що на окремих ділянках вода в річках може піднятися на 2 метри

"За даними Укргідрометцентру, протягом 14 червня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м, місцями можливий вихід води на заплаву та початкове затоплення сільськогосподарських угідь, об'єктів інфраструктури біля річок, формування значного місцевого і схильного стоку, в горах ймовірно утворення локальних селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 13-15 червня на річці Стохід у Волинській області при подальшому підвищенні рівня води з добовою інтенсивністю 1-5 см можливе часткове затоплення сільгоспугідь.

Нагадаємо, що 11 червня, в Україні 241 населений пункт був знеструмлений внаслідок дощів та сильних поривів вітру. Ускладнення погодних умов спостерігалося у Львівській та Волинській областях.

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13 06 2020 16:00
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