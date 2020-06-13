На заході України можливе затоплення через вихід річок з берегів
Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.
Зазначається, що на окремих ділянках вода в річках може піднятися на 2 метри
"За даними Укргідрометцентру, протягом 14 червня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м, місцями можливий вихід води на заплаву та початкове затоплення сільськогосподарських угідь, об'єктів інфраструктури біля річок, формування значного місцевого і схильного стоку, в горах ймовірно утворення локальних селевих потоків", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 13-15 червня на річці Стохід у Волинській області при подальшому підвищенні рівня води з добовою інтенсивністю 1-5 см можливе часткове затоплення сільгоспугідь.
Нагадаємо, що 11 червня, в Україні 241 населений пункт був знеструмлений внаслідок дощів та сильних поривів вітру. Ускладнення погодних умов спостерігалося у Львівській та Волинській областях.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ
- ВІДЕО Очільниця МОН розповіла, чи згорнуть через карантин проєкт "Нова українська школа"
- ВІДЕО Мінера мосту Метро затримали
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі