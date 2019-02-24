У Карпатах рятують ще чотирьох туристів, які сходили на Піп Іван

На вершині залишаються їх тіла та четверо туристів

В Івано-Франківській області тривають роботи з порятунку туристів. У супроводі фахівців ще четверо людей сьогодні зійдуть до підніжжя гори Піп Іван.

"У Карпатах тривають рятувальні роботи. Четверо людей будуть сходити у супроводі рятувальників до підніжжя гори Піп Іван", - повідомили в черговій зміні обласного управління ДСНС, інформує "Укрінформ".

За їхньою інформацією учора двох травмованих туристів вдалося знести до підніжжя Піп Івану, звідки швидкою їх доставили до Верховинської ЦРЛ. Двоє людей загинули. На вершині залишаються їх тіла та четверо туристів.

Відомо, що серед загиблих – Павло Вінтонюк з Коломиї. Про це повідомила його донька Ярина Вінтонюк.

"Загинув мій батько, Павло Вінтонюк і молодий хлопець Роман. Хлопців з обмороженнями намагаються транспортувати. Рідним Романа висловлюю співчуття від імені нашої сім'ї", - повідомила Ярина Вінтонюк.

Як повідомила Лілія Ткачук, другий загиблий в Карпатах – Роман Беркещук з Коломиї.

"Сьогодні не стало однієї з найрідніших мені людей! Йому було тільки 26! Мій любий Роман Беркещук, ти віддав життя улюбленій стихії - горам. Саме ти навчив любити альпінізм, подорожі та походи. ... Ти підкорив багато гір п’ятитисячників - Монблан, Казбек і багато інших вершин, а життя віддав рідним Карпатам", - повідомила Ткачук.

Як зазначили у черговій частині обласного управління ДСНС, тіла загиблих з вершини теж будуть транспортувати сьогодні.

Відомо, що 22 лютого о 20:30 до 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувального відділення села Явірник Спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області прийшли 4 туристів та повідомили, що їхній групі (8 чол.), котра рухалась в напрямку гори Піп Іван Чорногірський, необхідна термінова допомога. Як з’ясувалося, група попередньо не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов.