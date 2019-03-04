У команді Порошенка відреагували на вимоги штабу Зеленського
Так вона відреагувала на перелік вимог, які штаб Зеленського висунув Петру Порошенку, зокрема на першу вимогу забезпечити скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів, повідомляє УП.
За словами Геращенко, президент давно вніс до Верховної Ради проект скасування е-декларування для активістів, але його не підтримали нинішні прибічники Зеленського.
"Нагадаю Зе-команді (бо Зе кандидат на концертах) – зміни до законів приймає ВР, а не президент. Президент Порошенко ще півтора роки тому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про скасування е- декларування для активістів. Альтернативний, до речі, тоді внесла Ю. Тимошенко. Рада ці голосування успішно провалила", – пише Геращенко у Facebook.
"Члени партії "укроп", які підтримують Зе, в т ч кандидат в президенти Шевченко, який вже заявив, що молиться за перемогу кандидата Зе- не голосували за жоден! Таке от зе...", – зазначила віце-спікер.
За словами Геращенко, така ж ситуація і за голосування в першому читанні законопроекту про вибори до парламенту.
"Почніть з себе і закличте своіх депутатів - фанів і критиків П голосувати ЗА, а не зе", – написала також вона.
Геращенко також зазначила, що прагне побачити дебати кандидатів у президенти перед другим туром.
Додамо, що команда кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського висунула вимоги до чинного глави держави та кандидата у президента Петра Порошенко, які він має виконати до закінчення строку своїх президентських повноважень.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію