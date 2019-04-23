У команді Зеленського працює бізнесмен Павлюк, якого називають "контрабандистом західної митниці"
Про причетність Павлюка до штабу Зеленського раніше стало відомо з матеріалу розслідувачів "Bihus.Info", в якому опублікували Telegram-листування штабістів Зе!команди. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на "Слідство.Інфо".
"Павлюк - бізнесмен з Чернівців. Є власником чотирьох фірм, про що відомо з даних аналітичної системи YouControl - ОК "СТ "Садівник агро пром", ТОВ "Буковина-Спортсервіс", СТОВ "Свіженька-Мілк", ТОВ "Калина-Транс". Компанії займаються і розведенням великої рогатої худоби, і управлінням нерухомості, і вантажним транспортом. Жодне з підприємств не має кримінальних справ", - йдеться у матеріалі.
Водночас, з матеріалів ЗМІ відомо, що у 2011 році Павлюка викрали у Києві, а за його звільнення сім’я заплатила 2 мільйони доларів.
За даними журналістів, Павлюка також називають "контрабандистом західної митниці". Як писали журналісти "Bihus.Info", його робота полягала у "вирішенні питань" перевезення вантажів через митницю.
Крім того, Павлюк був помічником нардепа Ігоря Калєтніка VI скликання Верховної Ради, який згодом очолював Державну митницю.
"Слідство.Інфо" також з’ясувало, що донька Павлюка Софія з 16 років володіє підприємством "Бізнес-центр "Буковинський" разом з Валерієм Чинушем. Її бізнес-партнер упродовж трьох скликань Верховної Ради працює помічником депутата від БПП Віктора Короля.
Надавати будь-які коментарі "Слідству.Інфо" Павлюк відмовився: "Не вривайтеся в моє особисте життя! Без коментарів!", — сказав бізнесмен.
Нагадаємо, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала перемогу на виборах шоумена Володимира Зеленського "шансом для України" – таким, як був після Помаранчевої революції та революції Гідності.
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