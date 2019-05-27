У команді Зеленського відкидають ідею Коломойського про дефолт

У команді президента Володимира Зеленського відкидають пропозицію олігарха Ігоря Коломойського про можливість дефолту України.

"Я думаю, в сьогоднішніх умовах це малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе по ньому піти", - зазначив на прес-конференції сказав голова партії "Слуга народу", радник президента Дмитро Разумков, інформує "Hromadske".

28 травня запланована зустріч президента з представниками Міжнародного валютного фонду, на якій "будуть розставлені всі крапки над "і, нагадав Разумков.

Водночас колишній міністр фінансів та член команди Володимира Зеленського, відповідальний за переговори з МВФ Олександр Данилюк в інтерв’ю "Обозреватель" повідомив, що Україна продовжуватиме співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку.

"По-перше, ми повинні продовжувати співпрацю. В цьому є насправді потреба, бо багато змін, які були розпочаті, вони не були реалізовані. Економіка вже росте стільки-то кварталів поспіль, але ми розуміємо, що ситуація ще нестабільна. Будь-які серйозні зміни на зовнішніх ринках позначаться моментально", - повідомив Данилюк.

За його словами наразі темпи економічного зростання України невеликі, а для досягнення більших темпів необхідно проводити радикальні реформи, на які потрібно отримати кошти у міжнародних фінансових організацій.

"Тому співпраця з МВФ буде продовжена. Така сама ситуація зі Світовим банком, і з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР). Це наші партнери, вони завжди нас підтримуватимуть, якщо ми будемо налаштовані на зміни", - зазначив Данилюк.

Він також додав, що наразі місія МВФ очікує на ухвалення Верховною Радою нового закону про відповідальність за незаконне збагачення, адже це була однією з умов попередніх програм співпраці з Україною.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.