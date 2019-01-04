У команді Зеленського заявили про розбіжності між підрахунками ЦВК і власними
У Зеленського ведуть паралельний підрахунок протоколів разом з ЦВК у точності до десятої, заявив Олександр Корнієнко, повідомляє "Українська правда".
"Є регіони, де розбіжності 1-2%. Чомусь найбільша розбіжність у Вінницькій області", - сказав Корнієнко.
Він заявив, що у команді Зеленського будуть з’ясовувати, чому такі розбіжності виникли саме в цьому регіоні.
Також Корнієнко розповів, що є різниця між даними команди Зеленського і даними сайту ЦВК на більш ніж 1% в Одеській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях та деяких округах Київської області.
"З нашої сторони, ми готові захищати результати, в тому числі, і в судах, але будемо дивитися чи збережеться ця тенденція", - додав він.
Водночас, він додав, що є ще багато дільниць з яких у команди Зеленського немає даних.
"В цілому, ми вважаємо, що наша система паралельного підрахунку повністю спрацювала", - заявив Корнієнко.
31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
За даними зі 181 із 199 територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%.
ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".
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