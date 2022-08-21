У Конго перевіряють новий випадок зараження лихоманкою Ебола

46-річна жінка померла у місті Бені, одному з центрів спалаху лихоманки Ебола у 2018 - 2020 роках, який закінчився загибеллю майже 2300 людей

Ліберія, Монровія, 7 вересня 2014 року. У лікарні Елва, яка належить організації "Лікарі без кордонів", надходять люди, заражені вірусом лихоманки Ебола. Фото: АFР

Органи охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго розслідують підозру на випадок лихоманки Ебола на сході країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров’я.

46-річна жінка померла у місті Бені, одному з центрів спалаху лихоманки Ебола у 2018 - 2020 роках, який закінчився загибеллю майже 2300 людей.

Спочатку вона лікувалася від інших захворювань, але потім у неї з’явилися симптоми, схожі на лихоманку Ебола, йдеться в заяві ВООЗ.

Густі тропічні ліси Конго є природним резервуаром вірусу, який викликає лихоманку, болі в тілі та діарею.

Від 1976 року в країні було зареєстровано 14 спалахів. Останній з них нещодавно закінчився на північному заході Конго, спричинивши п’ять смертей.