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У Конго перевіряють новий випадок зараження лихоманкою Ебола

46-річна жінка померла у місті Бені, одному з центрів спалаху лихоманки Ебола у 2018 - 2020 роках, який закінчився загибеллю майже 2300 людей
У Конго перевіряють новий випадок зараження лихоманкою Ебола Ліберія, Монровія, 7 вересня 2014 року. У лікарні Елва, яка належить організації "Лікарі без кордонів", надходять люди, заражені вірусом лихоманки Ебола. Фото: АFР
Органи охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго розслідують підозру на випадок лихоманки Ебола на сході країни.
 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров’я.
 
46-річна жінка померла у місті Бені, одному з центрів спалаху лихоманки Ебола у 2018 - 2020 роках, який закінчився загибеллю майже 2300 людей.
 
Спочатку вона лікувалася від інших захворювань, але потім у неї з’явилися симптоми, схожі на лихоманку Ебола, йдеться в заяві ВООЗ.
 
Густі тропічні ліси Конго є природним резервуаром вірусу, який викликає лихоманку, болі в тілі та діарею.
 
Від 1976 року в країні було зареєстровано 14 спалахів. Останній з них нещодавно закінчився на північному заході Конго, спричинивши п’ять смертей.
 
Як повідомляв iPress, в Україні за тиждень з 8 по 14 серпня кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла на майже 40%, проти показника тижнем раніше - до 5439.
 
 
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21 08 2022 08:47
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