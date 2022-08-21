ЗДОРОВ'Я НОВИНИ46-річна жінка померла у місті Бені, одному з центрів спалаху лихоманки Ебола у 2018 - 2020 роках, який закінчився загибеллю майже 2300 людейПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Конго перевіряють новий випадок зараження лихоманкою Ебола
Ліберія, Монровія, 7 вересня 2014 року. У лікарні Елва, яка належить організації "Лікарі без кордонів", надходять люди, заражені вірусом лихоманки Ебола. Фото: АFР
Органи охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго розслідують підозру на випадок лихоманки Ебола на сході країни.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров’я.
46-річна жінка померла у місті Бені, одному з центрів спалаху лихоманки Ебола у 2018 - 2020 роках, який закінчився загибеллю майже 2300 людей.
Спочатку вона лікувалася від інших захворювань, але потім у неї з’явилися симптоми, схожі на лихоманку Ебола, йдеться в заяві ВООЗ.
Густі тропічні ліси Конго є природним резервуаром вірусу, який викликає лихоманку, болі в тілі та діарею.
Від 1976 року в країні було зареєстровано 14 спалахів. Останній з них нещодавно закінчився на північному заході Конго, спричинивши п’ять смертей.
Як повідомляв iPress, в Україні за тиждень з 8 по 14 серпня кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла на майже 40%, проти показника тижнем раніше - до 5439.
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