НОВИНИНайбільше випадків за тиждень зафіксовано у Чернівецькій (552), Закарпатській (504), Сумській (427), Хмельницькій (415), Вінницькій (393) областяхПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Covid повертається - в Україні за тиждень понад 5 тисяч хворих
Фото: Українська правда
В Україні за тиждень з 8 по 14 серпня кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла на майже 40%, проти показника тижнем раніше - до 5439.
Про це повідомляють в Центрі громадського здоров'я.
За даними ЦГЗ, усього з початку пандемії в Україні зафіксовано 5 035 828 випадків ковіду.
З них за звітний тиждень було зафіксовано 5439 випадків, тоді як тижнем раніше - 3893. Тож, за тиждень зафіксовано зростання на 39,7%.
При цьому за тиждень з 8 по 14 серпня в Україні на ковід захворіли 1782 вакцинованих особи, проти 1291 тижнем раніше (+38%).
Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Чернівецькій (552), Закарпатській (504), Сумській (427), Хмельницькій (415), Вінницькій (393) областях.
Госпіталізацій через ковід за тиждень по Україні побільшало на 12% - до 1974.
Одужало від COVID-19: за тиждень - 3097 (+84,1%), загалом - 4 917 838 осіб.
Кількість летальних випадків за тиждень більш ніж подвоїлася - померли 37 осіб, тоді як тижнем раніше було 16. Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 108 780 людей.
Як повідомляв iPress, за тиждень з 1 по 7 серпня було виявлено 3893 нових випадки коронавірусної хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше.
Цікаво, що глава компанії Pfizer Альберт Бурла повідомив про позитивний тест на коронавірус, незважаючи на те, що він отримав чотири дози вакцини Pfizer-BioNTech.
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16 08 2022 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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