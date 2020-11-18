У Конго заявили про подолання епідемії Еболи
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви конголезького уряду спільно з ВООЗ.
Зазначається, що про кінець епідемії Еболи заявили після того, як не зафіксували жодного випадку захворювання у північно-західній Екваторіальній провінції протягом місяця. Спалах лихоманки у цьому регіоні почався пів року тому та став причиною 119 випадків захворювання та 55 смертей.
У ВООЗ відзначили, що протягом останнього спалаху Еболи в Екваторіальній провінції провакцинували від цієї хвороби 40 тисяч людей.
"Боротися з Еболою паралельно з COVID-19 було непросто, але значну частину досвіду, який ми накопичили в рамках подолання однієї хвороби, можна застосувати в боротьбі з іншою", - заявила регіональний директор ВООЗ в Африці Мачідісо Моеті.
Повідомляється, що в Демократичній Республіці Конго лихоманка Ебола вирувала протягом останніх двох із половиною років.
Нагадаємо, що у квітні в Африці зафіксували нові випадки зараження вірусом Еболи
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19
- Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку