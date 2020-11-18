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У Конго заявили про подолання епідемії Еболи

У ВООЗ відзначили, що протягом останнього спалаху Еболи в Екваторіальній провінції провакцинували від цієї хвороби 40 тисяч людей
У Демократичній Республіці Конго заявили про подолання одинадцятого спалаху лихоманки Ебола та завершення епідемії у країні.
У Конго заявили про подолання епідемії Еболи Ліберія, Монровія, 7 вересня 2014 року. У лікарні Елва, яка належить організації "Лікарі без кордонів", надходять люди, заражені вірусом лихоманки Ебола. Фото: АFР

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви конголезького уряду спільно з ВООЗ.

Зазначається, що про кінець епідемії Еболи заявили після того, як не зафіксували жодного випадку захворювання у північно-західній Екваторіальній провінції протягом місяця. Спалах лихоманки у цьому регіоні почався пів року тому та став причиною 119 випадків захворювання та 55 смертей.

У ВООЗ відзначили, що протягом останнього спалаху Еболи в Екваторіальній провінції провакцинували від цієї хвороби 40 тисяч людей.

"Боротися з Еболою паралельно з COVID-19 було непросто, але значну частину досвіду, який ми накопичили в рамках подолання однієї хвороби, можна застосувати в боротьбі з іншою", - заявила регіональний директор ВООЗ в Африці Мачідісо Моеті.

Повідомляється, що в Демократичній Республіці Конго лихоманка Ебола вирувала протягом останніх двох із половиною років.

Нагадаємо, що у квітні в Африці зафіксували нові випадки зараження вірусом Еболи

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18 11 2020 16:08
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