Ебола повернулася: в Африці зафіксували нові випадки

Влада Конго повідомила про дві смерті від лихоманки Ебола за останні кілька днів. 12 квітня африканська країна збиралася оголосити про остаточну перемогу над вірусом.

Ліберія, Член NGO U Fondation залишає будинок після відвідин членів сім'ї, які страждають від вірусу Ебола, 16 жовтня 2014 року в Монровії. Фото: АFР

Демократична Республіка Конго зафіксувала другу смерть від Еболи за два дні майже через сім тижнів без нових випадків зараження, повідомляє "24 канал" з посиланням на Al Jazeera.

Останньою жертвою Еболи стала 11-місячна дівчинка, а першим за довгий час пацієнтом з цим діагнозом був 26-річний електрик.

Місцеві лікарі поки не можуть сказати, яким чином пацієнти могли заразитися Еболою, про перемогу над якою влада мала намір оголосити 12 квітня.

Читайте також: "Я хочу бути послом надії": другий пацієнт із ВІЛ, якому вдалося досягнути ремісії, розкрив свою особистість