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Ебола повернулася: в Африці зафіксували нові випадки

Останньою жертвою Еболи стала 11-місячна дівчинка
Влада Конго повідомила про дві смерті від лихоманки Ебола за останні кілька днів. 12 квітня африканська країна збиралася оголосити про остаточну перемогу над вірусом.
Ебола повернулася: в Африці зафіксували нові випадки Ліберія, Член NGO U Fondation залишає будинок після відвідин членів сім'ї, які страждають від вірусу Ебола, 16 жовтня 2014 року в Монровії. Фото: АFР

Демократична Республіка Конго зафіксувала другу смерть від Еболи за два дні майже через сім тижнів без нових випадків зараження, повідомляє "24 канал" з посиланням на  Al Jazeera. 

Останньою жертвою Еболи стала 11-місячна дівчинка, а першим за довгий час пацієнтом з цим діагнозом був 26-річний електрик.

Місцеві лікарі поки не можуть сказати, яким чином пацієнти могли заразитися Еболою, про перемогу над якою влада мала намір оголосити 12 квітня.

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13 04 2020 14:52
ТЕГИ: Конго, Ебола
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