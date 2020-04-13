ЗДОРОВ'Я НОВИНИВлада Конго повідомила про дві смерті від лихоманки Ебола за останні кілька днів. 12 квітня африканська країна збиралася оголосити про остаточну перемогу над вірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ебола повернулася: в Африці зафіксували нові випадки
Останньою жертвою Еболи стала 11-місячна дівчинка
Ліберія, Член NGO U Fondation залишає будинок після відвідин членів сім'ї, які страждають від вірусу Ебола, 16 жовтня 2014 року в Монровії. Фото: АFР
Демократична Республіка Конго зафіксувала другу смерть від Еболи за два дні майже через сім тижнів без нових випадків зараження, повідомляє "24 канал" з посиланням на Al Jazeera.
Останньою жертвою Еболи стала 11-місячна дівчинка, а першим за довгий час пацієнтом з цим діагнозом був 26-річний електрик.
Місцеві лікарі поки не можуть сказати, яким чином пацієнти могли заразитися Еболою, про перемогу над якою влада мала намір оголосити 12 квітня.
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