У Кореї показали першу в світі систему автономного паркування із 5G
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Під час презентації автомобіль Genesis GV80 проїхав дорогою 800 метрів за близько 5 хвилин, слідуючи за сигналами світлофору. Позашляховик самостійно припаркувався на невеликому паркінгу з наявністю інших автомобілів.
Фото: Yonhap News
У компанії заявили, що демонстрація автономного паркування була першою у світі, яка відбулася за допомогою мережі останнього покоління. Саме 5G дозволяє автономним транспортним засобам миттєво отримувати інформацію про дорожні сигнали замість того, щоб просто розпізнавати їх за допомогою датчиків, і підвищує безпеку пасажирів.
До офіційної презентації нової технології LG Uplus Corp. провела 137 тестів автономного паркування за допомогою 5G.
Компанія планує вже з січня протестувати технологію для широкого загалу.
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