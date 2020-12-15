Amazon представила перше роботаксі
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Engadget.
Фото: Zoox
Автівка завдовжки 3,63 м може їздити в різні боки, тобто не має "передньої" чи "задньої" частини. Вона більше схожа на вагонетку, ніж на машину в загальноприйнятому розумінні: замість керма та стандартних сидінь всередині автомобіля розміщені чотири місця для сидіння - по два з обох сторін.
Фото: Zoox
Попри на компактні розміри, роботаксі може розвивати швидкість до 120 км на годину. Авто живиться від двох акумуляторних батарей, які забезпечують приблизно 16 годин роботи без підзарядки.
Машина оснащена системою подушок безпеки спеціально для двонаправленого руху. Камера та радіолокаційна система забезпечують 270-градусне поле зору з усіх чотирьох кутів роботаксі, що підвищує діапазон видимості дороги.
Zoox заявила, що вже випробовує роботаксі у Лас-Вегасі, Сан-Франциско та Фостер-Сіті, штат Каліфорнія. Компанія має на меті запустити послугу їзди на базі додатків Uber і Lyft, але не планує комерційного запуску роботаксі у 2021 році.
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