ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПерший у світі дерев’яний супутник запустять у космос цього року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У космос цьогоріч відправляють перший дерев’яний супутник
Основою для фанери є береза, і ми використовуємо в основному те саме, що ви знайдете в будівельному магазині або для виготовлення меблів. Звичайна фанера надто волога для використання в космосі, тому ми поміщаємо нашу деревину в термовакуумну камеру, щоб спочатку висушити її. Потім ми виробляємо молекулярне нашарування, додаючи дуже тонкий шар оксиду алюмінію, що часто використовується для інкапсуляції електроніки
Фото: space.com
Супутник WISA Woodsat має розміри приблизно 10x10x10 см і важить близько 1 кг. Він зроблений з березових фанер зі спеціальним покриттям (WISA). Пристрій живиться від дев'яти невеликих сонячних батарей, повідомляє Space.com.
Дерев'яний супутник запустять у рамках місії, розробленої фінською компанією Arctic Astronautics, що виробляє набори кубсатів для студентів. Він буде виведений на полярну орбіту за допомогою ракети Electron Rocket Lab в листопаді цього року.
Метою місії є перевірка поведінки та довговічності фанерних панелей в екстремальних умовах простору та оцінка їх придатності для майбутніх місій.
Супутник оснастять двома камерами, одна з яких буде прикріплена до металевої палиці для селфі, що дозволить команді місії спостерігати, як змінюється поверхня фанери супутника в космічному середовищі.
"Основою для фанери є береза, і ми використовуємо в основному те саме, що ви знайдете в будівельному магазині або для виготовлення меблів. Звичайна фанера надто волога для використання в космосі, тому ми поміщаємо нашу деревину в термовакуумну камеру, щоб спочатку висушити її. Потім ми виробляємо молекулярне нашарування, додаючи дуже тонкий шар оксиду алюмінію, що часто використовується для інкапсуляції електроніки", - пояснив головний інженер Woodsat Самулі Найман.
12 червня прототип супутника запустили в стратосферу на висоту 31,2 км. Політ тривав 2 год. 54 хв.
Читайте також: Китай запустив на орбіту новий океанографічний супутникЧитайте також: Україна уклала контракт на запуск супутника «Січ-2-30»
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 06 2021 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NASA показало гігантську ракету для польоту на Місяць
- ФОТО СІЧ-2-30 запустять в грудні ракетою Falcon-9 з космодрому SpaceX. Інфографіка
- ВІДЕО У США розробили першого у світі робота, що фарбує нігті
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
No articles