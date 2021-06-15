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У космос цьогоріч відправляють перший дерев’яний супутник

Основою для фанери є береза, і ми використовуємо в основному те саме, що ви знайдете в будівельному магазині або для виготовлення меблів. Звичайна фанера надто волога для використання в космосі, тому ми поміщаємо нашу деревину в термовакуумну камеру, щоб спочатку висушити її. Потім ми виробляємо молекулярне нашарування, додаючи дуже тонкий шар оксиду алюмінію, що часто використовується для інкапсуляції електроніки
Перший у світі дерев’яний супутник запустять у космос цього року.
У космос цьогоріч відправляють перший дерев’яний супутник Фото: space.com
Супутник WISA Woodsat має розміри приблизно 10x10x10 см і важить близько 1 кг. Він зроблений з березових фанер зі спеціальним покриттям (WISA). Пристрій живиться від дев'яти невеликих сонячних батарей, повідомляє Space.com.
 
Дерев'яний супутник запустять у рамках місії, розробленої фінською компанією Arctic Astronautics, що виробляє набори кубсатів для студентів. Він буде виведений на полярну орбіту за допомогою ракети Electron Rocket Lab в листопаді цього року.
 
Метою місії є перевірка поведінки та довговічності фанерних панелей в екстремальних умовах простору та оцінка їх придатності для майбутніх місій.
 
Супутник оснастять двома камерами, одна з яких буде прикріплена до металевої палиці для селфі, що дозволить команді місії спостерігати, як змінюється поверхня фанери супутника в космічному середовищі.
 
"Основою для фанери є береза, і ми використовуємо в основному те саме, що ви знайдете в будівельному магазині або для виготовлення меблів. Звичайна фанера надто волога для використання в космосі, тому ми поміщаємо нашу деревину в термовакуумну камеру, щоб спочатку висушити її. Потім ми виробляємо молекулярне нашарування, додаючи дуже тонкий шар оксиду алюмінію, що часто використовується для інкапсуляції електроніки", - пояснив головний інженер Woodsat Самулі Найман.
 
12 червня прототип супутника запустили в стратосферу на висоту 31,2 км. Політ тривав 2 год. 54 хв.
 
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15 06 2021 17:57
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