У космос цьогоріч відправляють перший дерев’яний супутник

Основою для фанери є береза, і ми використовуємо в основному те саме, що ви знайдете в будівельному магазині або для виготовлення меблів. Звичайна фанера надто волога для використання в космосі, тому ми поміщаємо нашу деревину в термовакуумну камеру, щоб спочатку висушити її. Потім ми виробляємо молекулярне нашарування, додаючи дуже тонкий шар оксиду алюмінію, що часто використовується для інкапсуляції електроніки

Перший у світі дерев’яний супутник запустять у космос цього року.

Супутник WISA Woodsat має розміри приблизно 10x10x10 см і важить близько 1 кг. Він зроблений з березових фанер зі спеціальним покриттям (WISA). Пристрій живиться від дев'яти невеликих сонячних батарей, повідомляє Space.com.

Дерев'яний супутник запустять у рамках місії, розробленої фінською компанією Arctic Astronautics, що виробляє набори кубсатів для студентів. Він буде виведений на полярну орбіту за допомогою ракети Electron Rocket Lab в листопаді цього року.

Метою місії є перевірка поведінки та довговічності фанерних панелей в екстремальних умовах простору та оцінка їх придатності для майбутніх місій.

Супутник оснастять двома камерами, одна з яких буде прикріплена до металевої палиці для селфі, що дозволить команді місії спостерігати, як змінюється поверхня фанери супутника в космічному середовищі.

"Основою для фанери є береза, і ми використовуємо в основному те саме, що ви знайдете в будівельному магазині або для виготовлення меблів. Звичайна фанера надто волога для використання в космосі, тому ми поміщаємо нашу деревину в термовакуумну камеру, щоб спочатку висушити її. Потім ми виробляємо молекулярне нашарування, додаючи дуже тонкий шар оксиду алюмінію, що часто використовується для інкапсуляції електроніки", - пояснив головний інженер Woodsat Самулі Найман.

12 червня прототип супутника запустили в стратосферу на висоту 31,2 км. Політ тривав 2 год. 54 хв.

Читайте також: Україна уклала контракт на запуск супутника «Січ-2-30»