У кремлі почалась зустріч Віткоффа з путіним

Це вже п'ятий візит Стіва Віткоффа до росії від початку року.

Сьогодні, 6 серпня, у кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Володимира путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом.

Про це повідомила пресслужба кремля.

Близько 7:00 ранку Віткофф прибув до москви - його літак приземлився в аеропорту Внуково-2. На місці його зустрів спеціальний представник президента рф з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

За годину після прибуття Віткофф і Дмитрієв разом відвідали парк "Зарядьє", що розташований поблизу кремля.

Близько полудня стало відомо, що Володимир путін прийняв спецпосланця США. Зустріч проходить у кремлі.

Зранку спецпредставник Трампа Віткофф прибув до москви для переговорів.