У кремлі почалась зустріч Віткоффа з путіним
Сьогодні, 6 серпня, у кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Володимира путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом.
Про це повідомила пресслужба кремля.
Близько 7:00 ранку Віткофф прибув до москви - його літак приземлився в аеропорту Внуково-2. На місці його зустрів спеціальний представник президента рф з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.
За годину після прибуття Віткофф і Дмитрієв разом відвідали парк "Зарядьє", що розташований поблизу кремля.
Близько полудня стало відомо, що Володимир путін прийняв спецпосланця США. Зустріч проходить у кремлі.
Зранку спецпредставник Трампа Віткофф прибув до москви для переговорів.