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У кремлі почалась зустріч Віткоффа з путіним

06 серпня 2025, 13:03
У кремлі почалась зустріч Віткоффа з путіним
Фото: Reuters
Це вже п'ятий візит Стіва Віткоффа до росії від початку року.

Сьогодні, 6 серпня, у кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Володимира путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом.

Про це повідомила пресслужба кремля.

Близько 7:00 ранку Віткофф прибув до москви - його літак приземлився в аеропорту Внуково-2. На місці його зустрів спеціальний представник президента рф з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

За годину після прибуття Віткофф і Дмитрієв разом відвідали парк "Зарядьє", що розташований поблизу кремля.

Близько полудня стало відомо, що Володимир путін прийняв спецпосланця США. Зустріч проходить у кремлі.

Зранку спецпредставник Трампа Віткофф прибув до москви для переговорів.

 

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