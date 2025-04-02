Там також підтвердили, що радник путіна незабаром може відвідати Вашингтон.

Уряд США не реагує на скарги рф про "українські удари" по енергетиці, але москва продовжить "терпляче" працювати з Вашингтоном.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"росія продовжує дотримуватися мораторію на удари по енергетиці України. І Пєсков дуже засмучений тим фактом, що з боку США "якихось реакцій на таку поведінку "київського режиму" не було", - сказав речник кремля.

Він додав, що росія продовжує роботу з американцями і вони будуть доводити до них терпляче, власне, реальний стан справи.

"Президент путін залишається відкритим до пошуків українського врегулювання політико-дипломатичними методами", - додав Пєсков.

Він підтвердив інформацію про те, що радник Володимира путіна Кирило Дмитрієв незабаром може відвідати Вашингтон.

"Так, я підтверджую. Такий візит можливий... Ми продовжуємо різними каналами наше спілкування з американцями", - сказав Пєсков.

Ми писали, що уже сьогодні посланця путіна можуть прийняти в Білому домі.