Вже сьогодні посланця путіна можуть прийняти в Білому домі

Також відомо, що проти нього зняли санкції заради цього візиту.

Спеціального представника путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирила Дмитрієва можуть вже 2 квітня прийняти в Білому домі.

Про це стало відомо журналісткам CBS News.

Спецпредставник зустрінеться у США зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом вже сьогодні.

"Міністерство фінансів тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб Державний департамент міг видати йому необхідну візу для в'їзду в США", – написала журналістка CBS News Сара Кук.

Це стане першим візитом у США російського посадовця з 2022 року.