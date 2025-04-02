Вже сьогодні посланця путіна можуть прийняти в Білому домі
Спеціального представника путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирила Дмитрієва можуть вже 2 квітня прийняти в Білому домі.
Про це стало відомо журналісткам CBS News.
Спецпредставник зустрінеться у США зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом вже сьогодні.
"Міністерство фінансів тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб Державний департамент міг видати йому необхідну візу для в'їзду в США", – написала журналістка CBS News Сара Кук.
Це стане першим візитом у США російського посадовця з 2022 року.