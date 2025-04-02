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Вже сьогодні посланця путіна можуть прийняти в Білому домі

02 квітня 2025, 16:48
Вже сьогодні посланця путіна можуть прийняти в Білому домі
Фото: usa-info.com.ua
Також відомо, що проти нього зняли санкції заради цього візиту.

Спеціального представника путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирила Дмитрієва можуть вже 2 квітня прийняти в Білому домі.

Про це стало відомо журналісткам CBS News.

Спецпредставник зустрінеться у США зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом вже сьогодні.

"Міністерство фінансів тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб Державний департамент міг видати йому необхідну візу для в'їзду в США", – написала журналістка CBS News Сара Кук.

Це стане першим візитом у США російського посадовця з 2022 року.

 

РосіяСША

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