У кремлі зробили заяву щодо удару ракетою по лікарні "Охматдит"
10 липня 2024, 10:53
Фото: Reuters
росіяни нахабно заявляють, що атакують лише військові об'єкти.
В адміністрації кремлівського диктатора путіна цинічно заявили, мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.
Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков, коментуючи "приліт" в "Охматдит" в Києві.
Прессекретар "фюрера" нахабно заявив, що нібито рф під час "спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах". З його слів, "йдеться про падіння антиракети".
Пєсков наголосив, мовляв, кремль відкидає звинувачення в ударах по цивільних об'єктах в Україні. Нібито російські війська атакують лише військові об'єкти.
Нагадаємо, зранку 8 липня росія влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.
Правоохоронці вважають, що російська ракета влучила і вразила вона "саме ту ціль, на яку була запрограмована" під час удару по дитячій лікарні. Адже перед самим заходом на ціль Х-101 робить запрограмовану "гірку" для збільшення кута атаки - саме це видно на відео, що поширилося у Мережі.