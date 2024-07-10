У кремлі зробили заяву щодо удару ракетою по лікарні "Охматдит"

В адміністрації кремлівського диктатора путіна цинічно заявили, мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков, коментуючи "приліт" в "Охматдит" в Києві.

Прессекретар "фюрера" нахабно заявив, що нібито рф під час "спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах". З його слів, "йдеться про падіння антиракети".

Пєсков наголосив, мовляв, кремль відкидає звинувачення в ударах по цивільних об'єктах в Україні. Нібито російські війська атакують лише військові об'єкти.