У Крим за 5 років анексії переселили до півмільйона росіян, - Чубаров

Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що за п'ять років після анексії Криму на півострів переселили до півмільйона росіян.

"Для РФ такий захід - додатковий чинник, який дозволить їй утримувати Крим у разі деокупації, а її навіть у Кремлі вже давно не виключають", - заявив Рефат Чубаров в інтерв'ю журналу "Новое Время".

За його словами, найобережніші підрахунки дозволяють припустити, що в Крим з Росії переїхало до 500 тис. осіб.

"Вважається, що тільки у Севастополі десь вже близько 200 тис. нових жителів", - додав глава Меджлісу.

Він розповів, що переважно такі переселенці - це сім'ї та самі співробітники військових і силових структур РФ.

"Але вже є чимала частина людей, які переселяються за власною ініціативою. Є банки, які, я думаю, за підтримки державного банку Росії видають пільгові кредити на будівництво людям з певних територій Росії, які переїжджають у Крим. Зокрема, з Іркутської та Новосибірської областей. Вони отримують кредити, що доволі відрізняються за відсотками", - повідомив Чубаров.

Водночас він нагадав, що Росія намагається позбутися тих кримчан, які не погоджуються з окупацією півострова.

"Такі люди [на думку Кремля] повинні бути витіснені з Криму. І це відбувається шляхом систематичних репресій. Це не тільки залякування, обшуки і арешти, це і неможливість розвитку, коли Крим залишають підприємці", - сказав Чубаров.

Напередодні, 15 березня, Радбез ООН провів засідання, присвячене п'ятій річниці анексії Криму.

Відзначимо, раніше голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які нібито протягом 25 років зазнав півострів від "руйнівної політики".

Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, щодо РФ введено низку економічних санкцій.